Mietpreisbremse: Koalition läuft die Zeit davon

Es gibt Verhandlungen. Aber noch keine Einigung. So lautet das knappe Update von ÖVP-Verhandler Andreas Ottenschläger. Ähnlich „konkret und vielsagend“ die Klubobleute. August Wöginger (ÖVP): „Wir sind nach wie vor offen für weitere Gespräche.“ Sigrid Maurer (Grüne): „Wir arbeiten an einer guten Lösung.“ Der Funke ist bei den Annäherungsversuchen nicht übergesprungen. Dabei ist Feuer an so vielen Dächern.