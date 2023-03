Slowenen geben auf der Großschanze den Ton an

Die Slowenen haben das erste Großschanzen-Training der Männer bei den nordischen Weltmeisterschaften in Planica dominiert. Timi Zajc und Domen Prevc gewannen am Mittwoch auf ihrem Heim-Bakken je einen von drei Durchgängen, der Weltcupdritte Anze Lanisek kam zweimal in die Top Drei. Stefan Kraft war der beste ÖSV-Adler.