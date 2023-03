Frauen-Springen auf Großschanze ab 17.30 Uhr LIVE

„Eva kann man schon zu den Favoritinnen zählen“

Und sie habe ihr Potenzial in den vergangenen Wochen wieder mehr ausgeschöpft. „Jetzt ist das Selbstbewusstsein wieder da, ich kann weit springen.“ Daher verschwendet die 34-Jährige keinen Gedanken mehr daran, dass sie Anfang Februar in Willingen mit der dortigen Großschanze nicht ganz so gut zurechtgekommen ist. Auch ÖSV-Chefcoach Harald Rodlauer fallen da eher andere Beispiele ein: „Eva kann man schon zu den Favoritinnen zählen. Sie hat in Wisla gewonnen, ist auch in Lillehammer auf dem Podium gestanden.“ Zudem wurde Pinkelnig in Sapporo zweimal Dritte.