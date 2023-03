Klimaaktivisten gerüstet: „Morgen ist es zu spät“

„Morgen ist zu spät“ lautet das Motto am kommenden Freitag, bei der österreichweit bereits zwölften Klimademo. Die Aktivisten wollen den globalen „Fridays For Future“-Klimastreik auch für einen Aufruf gegen eine „Kriminalisierung“ der Proteste nutzen. In welcher Form der Einsatz für das Klima erfolge, mache keinen Unterschied: „Im Endeffekt ist es egal, ob wir klagen, kleben oder streiken“.