Hippmann lädt Damenrunden zum rauschenden Festival

Ladies aufgepasst! Was die Tanzschule Hippmann am 11. und 12. März vorhat, wollt ihr euch sicher nicht entgehen lassen: Denn für 10 Damenrunden zu je 10 Frauen sind die Proseccoflaschen und Workshop-Plätze für den ersten Festival-Tag bereits reserviert! Kleine Prinzessinnen haben am 12. März die Chance, zu zehnt in der Tanzschule Hippmann zu feiern. Wie und was ihr genau gewinnen könnt, erfährt ihr hier.