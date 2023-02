Trieben nach tödlichen Schüssen unter Schock

Aufregung liegt an diesem kalten Montagmorgen in Trieben in der Luft. Rund 3000 Einwohner leben in dem obersteirischen Industrieort, bekannt vor allem durch seine Autobahnraststätte. Pensionistinnen mit ernsten Mienen spähen durch die Glasscheibe der Bank gegenüber der Polizeiinspektion. Ein rot-weißes Absperrband umringt den Gebäudekomplex, daneben Polizeiautos, Kamerateams.