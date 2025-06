Paragleiter (46) abgestürzt: Hubschraubereinsatz

Schmerzen an Wirbelsäule und Hüfte

Weil er über Schmerzen an Wirbelsäule und Hüfte klagte, wurde die Rettung alarmiert. Das Rote Kreuz Kumberg übernahm bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers die Erstversorgung. Der Zustand des Verunglückten besserte sich rasch, im Uniklinikum Graz, wohin er geflogen wurde, wurden lediglich leichte Verletzungen festgestellt. Am Abend konnte der 46-Jährige das Spital wieder verlassen.