Rodelunfälle in Tirol forderten zwei Verletzte

Am Gaislachkogl in Sölden verlor die 29-Jährige gegen 11 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über ihren Schlitten und krachte gegen eine als Absturzsicherung errichtete Bretterwand. „Die Frau verletzte sich dabei am Unterschenkel“, heißt es seitens der Polizei. Nach der Erstbehandlung in der MedAlp in Sölden wurde die Deutsche ins Krankenhaus nach Zams gebracht.