Teamsprint: ÖSV-Duo bei Norwegen-Sieg auf Platz 15

Das österreichische Langlauf-Duo Benjamin Moser und Lukas Mrkonjic hat am Sonntag in Planica im WM-Teamsprint Rang 15 und mit 1:41,9 Minuten Rückstand die letzte Position im Finalfeld belegt. Das war auch vor einem Jahr in der Zehner-Entscheidung bei Olympia der Fall gewesen.