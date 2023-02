Knochenfund weist auf Schädel-OP in Bronzezeit hin

Litten an Blutarmut oder Mangelernährung

Ein Team um Rachel Kalisher von der Brown University in Providence im US-Bundesstaat Rhode Island inspizierte die Skelette. Der ältere Bruder war 21 bis 46 Jahre alt, als er starb. Abbauerscheinungen an der Deckknochenschicht im Dach der Augenhöhlen verraten, dass er in der Kindheit an Blutarmut (Anämie) oder Mangelernährung litt, so die Forscherin. Die beiden Hälften seines vorderen Schädelknochens sind nicht zusammengewachsen, was aber keinen Einfluss auf die Gehirnentwicklung habe.