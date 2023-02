Maklergebühr fällt: Entlastung für Mieter kommt

„Wer bestellt, bezahlt"

„Wir räumen damit mit einer jahrzehntelangen Ungerechtigkeit auf“, so Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Donnerstag. „Wie überall sonst gilt ab 1. Juli 2023 auch beim Mieten: Wer bestellt, bezahlt“. Gerade in Zeiten enormer Teuerung ist die aktuelle Regelung für Mieter eine enorme finanzielle Belastung.