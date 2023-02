Eine Freispiel der besonderen Art

„Wir erwarten wieder eine hitzige Partie, genauso wie gegen Wien. Die Mannschaften wollen so kurz vor den Play-offs weiter die Form optimieren und sich übers Gewinnen Selbstvertrauen holen“, ist Dominique Heinrich überzeugt. Trotzdem kann es leicht sein, dass bei Salzburg Spieler geschont werden. Das Heim-3:2 nach Verlängerung gegen die Vienna Capitals hat jedenfalls gezeigt, dass beim Meister im spielerischen Bereich derzeit wieder Luft nach oben ist. Positiv aber: Die Schlussphase, in der die Bulls in Unterzahl - vor fast ausverkauften Rängen - brillierten. Und so die Basis fürs späte Siegtor durch Mario Huber legten.