Schützenhilfe! 99ers haben ihr „Finale dahoam“

In der heißen Phase ist im Eishockey bekanntlich alles erlaubt, da wird taktiert, was das Zeug hält. Jedes Detail kann ein Vorteil sein. Auch für die 99ers, die vorm Pack-Derby tief in die Trickkiste griffen, aus der Heilung von Andrew Yogan fast ein „Staatsgeheimnis“ machten. Eine Willkommensüberraschung sozusagen.