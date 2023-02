„Hitler-Tagebücher“ im Netz veröffentlicht

Es sei gelungen, die „Hitler-Tagebücher“ lesbar und auch recherchierbar zu machen, erklärte der NDR am Donnerstag in einer Aussendung, um 18 Uhr wurden sie im Netz veröffentlicht. Mithilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) habe man die gefälschte Handschrift Hitlers in ein Transkript übersetzen können. „Damit wird erstmals in vollem Umfang deutlich, in welcher Absicht die Fälschungen verfasst wurden und wie der Stern bereit war, die NS-Geschichte neu zu deuten und zu verharmlosen“, hieß es. Dem Projekt liegen Kopien zugrunde, die Originalbände der „Tagebücher“ sind im Safe des deutschen Medienunternehmens Gruner + Jahr eingesperrt.