Michi Buchinger: Das schweigsame Redetalent

Wovor hast du den größten Respekt bei „Dancing Stars“?

Davor, dass ich mich einer Sache stelle, die ich nicht kann. Tanzen ist nichts, was mir wahnsinnig gut liegt. Jetzt mache ich das vor einem sehr großen Publikum, auf einer sehr großen Bühne und ich will es gut machen. Ich will nicht wie ein Kandidat wirken, der wegen des Geldes und der Aufmerksamkeit da ist. Und darauf hoffen, dass die Leute schon für mich anrufen, weil sie finden, dass ich eine „Gaudipuppn“ bin. Ich will mich bemühen und damit vor allem meinem Tanzpartner Herbert Stanonik gegenüber großen Respekt zeigen.