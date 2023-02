Dunkle Wolken trüben für Ex-Bulle den Sonnenschein

Nach vier Jahren an der Salzach verließ Raphael Herburger 2020 Salzburg, um wieder in der Schweiz anzuheuern. Der Vorarlberger war zuvor bereits für Biel-Bienne tätig. Diesmal verschlug es den Center in den italienischsprachigen Kanton Tessin zum HC Lugano. „Es ist, wie man es sich vorstellt, in Lugano scheint fast immer die Sonne“, ist der 34-Jährige begeistert.