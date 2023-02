69 Gemeinden sind in letzten 10 Jahren geschrumpft

Edlbach hielt Einwohnerzahl

Kurios: In Edlbach (Bezirk Kirchdorf) leben derzeit gleich viele Menschen wie vor zehn Jahren. Gewachsen sind hingegen 368 der 438 Gemeinden des Landes. Gleich 54 Prozent hat Auerbach (Bezirk Braunau) zugelegt. Im dem Ort, der im Vorjahr wegen der geringen Impfquote in die Schlagzeilen geraten ist, haben 812 Personen einen Hauptwohnsitz. Vor zehn Jahren waren es 527. VP-Bürgermeister Josef Seidl: „Das Wachstum hängt mit den rundherum stark wachsenden Betrieben und der guten Lage zusammen. In wenigen Minuten ist man in Mattighofen, Salzburg ist in einer halben Stunde erreichbar, Braunau und Deutschland in 20 bis 25 Minuten.“