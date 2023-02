Mädchen (12) angefahren und nicht bemerkt

Anhand von Zeugenaussagen, Fahndungsmaßnahmen und einem entsprechenden Schadensbild an seinem Fahrzeug konnte in weiterer Folge ein 75-jähriger Einheimischer als Unfallverursacher ausgeforscht werden. Der Mann gab an, nichts vom Unfall mitbekommen zu haben. Nur dass sein Seitenspiegel plötzlich beschädigt worden war, sei ihm aufgefallen.