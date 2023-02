Remdesivir senkt Sterblichkeit bei Covid-Patienten

Bei sehr stark betroffenen Patienten aber Beweislage nicht schlüssig

Bei den am schwersten vom Coronavirus betroffenen Patienten - denen, die eine sogenannte High-Flow-Sauerstofftherapie benötigten - sei die Beweislage hingegen nicht schlüssig, wie die Wissenschafter der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel in der am Dienstag erschienenen Studie schrieben. Dies könne damit zusammenhängen, dass nur wenige Daten zu dieser Gruppe von Betroffenen vorlagen.