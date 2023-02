Corona-Labore kommen jetzt unter den Hammer

Präanalytisches System, Rufpreis: 31.000 Euro

Wer sich in seinem Keller also ein paar Andenken an die Pandemie sichern möchte oder bei künftigen Gesundheitskatastrophen die Nase vorn haben will, dem sei ein Blick auf www.aurena.at empfohlen. Im niederösterreichischen Großebersdorf kommt quasi als Prunkstück der Auktion ein präanalytisches System samt Zentrifugiereinheit um flotte 31.000 Euro unter den Hammer. Selbstabholer sollten mit einem größeren Transportmittel vorfahren, das Ding wiegt mehr als eine Tonne.