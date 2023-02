Lily-Rose Depp trägt nichts außer Chanel-Jeans

„Furcht als Antrieb“

So wie für ihre neue Rolle in der Show „The Idol“. Diese wird von Star-Sänger Abel Testfaye alias The Weeknd produziert. Depp spielt die Sängerin Jocelyn, die versucht, ihren alten Titel „Sexyiest Pop-Star in America“ wiederzubekommen. The Weeknd spielt einen kontroversen Kult-Leader.