Handballer von ORF-Plänen „vor den Kopf gestoßen“!

Sport Austria will am Donnerstag in einer außerordentlichen Präsidiumssitzung über das weitere Vorgehen entscheiden. „Es soll alles unternommen werden, dass der Sender aufrecht erhalten bleibt“, meinte Plazer. Auf der Plattform www.sportsbusiness.at wurde am Dienstag bereits eine Petition zum Erhalt des Spartensenders gestartet.