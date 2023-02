Umweltgift PFAS in Pappbechern und Pizzakartons

Kontaminierter Boden am Salzburger Flughafen, verseuchtes Trinkwasser in Leonding - immer häufiger beschäftigen PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) das österreichische Umweltamt. Doch die Gefahr ist wesentlich größer als bisher angenommen. Denn wir alle schlürfen unfreiwillig täglich aus dem Giftcocktail der teils unerforschten Substanzen.