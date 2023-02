Brad Pitt meint es ernst mit Flamme Ines de Ramon

Seit einigen Monaten scheinen Brad Pitt und Ines de Ramon unzertrennlich. Sie amüsierten sich auf einem Konzert, turtelten im Liebes-Urlaub in Mexiko und am Valentinstag überraschte der Hollywoodstar seine Flamme mit rosa Pfingstrosen. Zum ersten Mal seit der Trennung von seiner Ex Angelina Jolie scheint der 59-Jährige wieder richtig glücklich mit einer Frau zu sein.