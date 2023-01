Durchtrainierter Brad Pitt mit Freundin in Mexiko

Und jetzt der gemeinsame Urlaub in Mexiko. Am Pool genossen beide die Sonne. Pitt zeigte in blauen Badeshorts seine Tattoos und las im Liegestuhl etwas, was wie ein Drehbuch aussah, während seine Ines oben ohne, ein Sarong-Tuch um die Mitte geschlungen, neben ihm faulenzte.