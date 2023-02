„Wintersport wird in Griechenland immer beliebter“

Was wissen Sie über AJ Ginnis?

Leider habe ich AJ Ginnis nicht persönlich getroffen. Uns bekannten Informationen zufolge wurde er in Athen geboren. Erste Erfahrungen auf Ski sammelte AJ Ginnis im Skigebiet Parnassus, nördlich von Athen. Mit zwölf Jahren zog es ihn nach Kaprun, wo sein Vater als Skilehrer tätig war. Mit 15 Jahren besuchte er die Green Mountain Valley School in Vermont, wurde in der Folge Teil des US-Skiteams und wechselte später zum griechischen Skiverband.