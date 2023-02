Wo bleiben die Babys zum Eheboom?

Nirgends Geburtenplus

Denn laut Statistik Austria blieben die Babybettchen in den Haushalten leerer als zu erwarten wäre. Nur 14.736 Kinder kamen im Vorjahr in Oberösterreich zur Welt. Das waren 3,4 Prozent weniger als 2021 und auch im Fünf-Jahrs-Schnitt ist die Zahl mit minus 2,1 Prozent nicht gerade besser. Betrachtet man ganz Österreich, liegt Oberösterreich vor Wien (minus 1,9%) noch an zweitbester Stelle, denn ein Plus an Geburten wurde nirgends gemeldet.