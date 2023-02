„Krebspatienten sind bei uns bestens aufgehoben“

Wohnortnahe Betreuung für Patienten

In Kärnten fungiert das Klinikum Klagenfurt als Leitspital in der Onkologie, das LKH Villach und Wolfsberg sowie die Krankenhäuser in St. Veit und Spittal ergänzen das Angebot. Zusätzlich wird mit den medizinischen Universitäten in Wien, Graz und Innsbruck zusammengearbeitet. „Durch die Kooperation mit verschiedenen Spitälern werden Patienten stets wohnortnahe betreut“, so Wolfgang Eisterer, Leiter des Onkologischen Zentrums.