„John Wick 4“: Reise zur Berlin-Premiere gewinnen!

Reeves darf in „John Wick 4“ jedenfalls einmal mehr zeigen, was in ihm steckt, wenn er sich als früherer Profikiller rund um den Globus durch wahre Horden von Gegnern prügeln muss - selbstverständlich immer im perfekt geschnittenen Anzug. Als neuen Gegner bekommt John Wick es diesmal mit Bill Skarsgård (Pennywise im neuen „Es“-Zweiteiler) und Chinas Martial-Arts-Ikone Donnie Yen („Rogue One“, „Ip Man“) zu tun. Eine Konfrontation zwischen Reeves und Yen mit Schwert und Pistole in einem Museum - angeteaser im Trailer (siehe Video unten) - dürfte eines von vielen Highlights sein, die schon jetzt so richtig Lust auf den Film machen.