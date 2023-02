Besucherin zerstörte versehentlich Koons-Skulptur

Besucher dachten erst an Performance

Ihm sei es so vorgekommen, als wollte die Frau mit ihrem Klopfen testen, ob es sich um einen echten Ballon handelte, sagte Gamson. Andere Besucher dachten Berichten zufolge zunächst, bei der Skulptur-Zerstörung auf der Kunstmesse Art Wynwood in Miami handle es sich um eine Performance.