Sensations-Weltmeisterin flog einst aus den Kadern

Auch eineinhalb Stunden nach ihrem Coup war die Frankokanadierin noch „over the moon“. „Ich wusste, es kann gut werden. Aber natürlich nicht, dass es so großartig werden würde.“ Auf größter Bühne hatte sie die bestimmende Skifahrerin der Gegenwart, Mikaela Shiffrin, auf Platz zwei verwiesen. Und das Herzschlagfinale, als Shiffrin Hundertstel um Hundertstel ihres Vorsprungs verlor, sogar nur teilweise mitbekommen. Die Prozedur, wie mit Podestleuten verfahren wird, war für sie ja völlig neu gewesen, sagte die Halbzeit-Dritte fast entschuldigend am Podium der Pressekonferenz. Die Orientierung in all dem Trubel war ihr offenbar nicht leicht gefallen. „Am Ende musste ich in der Mitte stehen. Das machte es einfacher für mich“, sagte die Siegerin und lachte.