LIVE ab 10 Uhr: Wer holt Gold im Damen-Slalom?

Gritsch: „Das Wetter passt, der Hang taugt mir!“

Dasselbe Attribut fand Mandl am Donnerstag für Franziska Gritsch, allerdings fiel auch das Wörtchen fehlerhaft: „Zu fehlerhaft“. Allein der zwölftplatzierten Tirolerin war es aber zu verdanken, dass die Österreicherinnen am historisch schlechtesten WM-Abschneiden seit 1987 in Crans Montana (16. Sylvia Eder) gerade noch einen Bogen machten. Gritsch, die Marathon-Frau im zwölfköpfigen WM-Team, kiefelte an der verschenkten Kombi-Medaille, meldete sich aber mit schnellem Parallel-Schwung zurück, und sagte vor ihrem fünften Einsatz: „Mir taugt es in Méribel, es ist eine extrem coole Stimmung, das Wetter passt, der Hang taugt mir.“