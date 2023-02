Feller erwartet „schwierigsten Slalom der Saison“!

„Es wird sicher ein faires Rennen von der Piste her“, erwartet Feller einen runden Abschluss der WM in Frankreich. Damit dies auch in persönlicher Hinsicht für den Tiroler gilt, sind im hochkompetitiven Spezial-Slalom zwei Spitzenfahrten notwendig. „Wir haben in Chamonix gesehen, wie eng es zugeht. Es wird definitiv ein brutales Gemetzel.“