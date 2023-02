Rockstar Feller präsentiert erste Solo-Single

„Manuel ist ein Typ, der gerne gesehen wird - wieso sollte er also im Musikgeschäft nicht ähnlich erfolgreich sein wie im Sport?“, schmunzelt Johannes Strolz. Ja, der Teamkollege geht neue Wege, wagt einen Seitensprung zur Musik. Feller veröffentlicht am Montag seine erste Solo-Single. Aufgenommen zusammen mit Freunden, der Refrain von ihm gesungen, der Rest gerappt. „Es ist kein Autotune drauf, ist authentisch, so klinge ich echt“, lächelt Feller. Dessen Single „Frau Holle“ heißt und ab heute auf iTunes und Spotify zum Download erhältlich ist.