Moskau droht Österreich mit weiteren Konsequenzen

Moskau: „Von elf erbetenen Visa nur zwei ausgestellt“

Bereits am 1. Februar hatte der russische Spitzendiplomat Konstantin Gawrilow bei einer OSZE-Sitzung über Schwierigkeiten geklagt. „Von elf erbetenen Visa sind lediglich zwei ausgestellt worden, zwei Diplomaten bekamen Ablehnungen, die restlichen warten auf eine Antwort“, sagte er laut einer der APA vorliegenden Wortmeldung. Unklar blieb, ob die „entstandenen Probleme“ auch die Mitglieder jener russischen Parlamentarierdelegation betraf, die nächste Woche an einem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien teilnehmen wollen.