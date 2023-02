Wiener Klubs: Gemeinsame Sache mit Box-Star Nader

Für die als Sechste überwinternden Vienna-Damen wird es ab dem 26. März auswärts bei Wacker Innsbruck wieder ernst. Die Favoritner starten bereits ein Monat früher in die Rückrunde: Im Wiener Landescup geht es zu Hause gegen den zwei Ligen tiefer angesiedelten Klub Ankerbrot. Der Boxclub Bounce selbst wird am 1. April bei der elften Ausgabe der Fight Night wieder gefordert. Für Marcos Nader wird es dabei gegen Alexander Pavlov um den IBF-Titel gehen. 2021 gelang gegen ihn noch die Titelverteidigung: „Das hat nichts zu bedeuten, jetzt kennt er meine Stärken und Schwächen.“ Mit einem Sieg wäre der 32-Jährige zurück in den Top 15 im Mittelgewicht, der erträumte WM-Kampf einen Schritt näher. Für Kotaskova hingegen gibt’s einen Rekampf gegen die Marokkanerin Mahjouba Oubtil um den WBF-Intercontinental-Titel.