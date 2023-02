Alfons Haider mit Tränen in den Augen

Der ORF holte seinen langjährigen Star in der Übertragung des Wiener Opernballs 2023 am Donnerstag noch einmal vor die Kamera. Sichtlich bewegt, mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augenwinkeln ließ das nun einstige „Gesicht des Opernballs“ Haider die letzten Jahrzehnte am schönsten Arbeitsplatz noch einmal Revue passieren.