Regierungschefs geben sich die Klinke in die Hand

Europäische Regierungschefs geben sich Donnerstag und Freitag in Wien die Klinke in die Hand. Den Anfang machte am Donnerstag der spanische Regierungschef Pedro Sánchez, der zu Mittag vor dem Bundeskanzleramt mit militärischen Ehren empfangen wurde. Am Nachmittag hat sich auch der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo angesagt. Am Freitag steht dann ein Besuch der finnischen Regierungschefin Sanna Marin am Programm.