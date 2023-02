Unterwegs zwischen zwei mondänen Wintersportorten

Die ersten Skilifte als Pionierleistung

Sepp Bildstein konstruierte zusammen mit Emil Doppelmayr den ersten Schlepplift, welcher 1937 am Übungshang in Zürs errichtet wurde. Die neue technische Errungenschaft fand so großen Anklang, dass noch während des Zweiten Weltkriegs ein zweiter Schlepplift am Schlegelkopf entstand. Die großräumige Erschließung des Skigebiets Lech-Zürs begann in den 1950er-Jahren. Mit der 1957 in Betrieb genommenen Rüfikopf-Bahn wurden schließlich Lech und Zürs miteinander verbunden. So entstand auch die berühmte Skirundfahrt „Der Weiße Ring“, welche durch Lech, Zürs, Zug und Oberlech verläuft. Derzeit verfügt Zürs über 17 Hotels und Pensionen, vorwiegend in der 4- und 5-Sternekategorie.