Tschechiens künftiger Präsident Pavel ausgepfiffen

Mit Eiern beworfen

Einen anderen Zwischenfall gab es in Cheb (Eger), wo ein Wagen von Pavels Autokonvoi mit einem Ei beworfen wurde. Es handelte sich aber nicht direkt um das Auto, in dem Pavel saß. Der künftige Staatschef reagierte mit Humor und meinte: „Wenn man hier Eier wirft, die sieben Kronen (0,30 Euro) pro Stück kosten, dann geht es den Leuten in dieser Region gut.“