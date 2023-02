Landwirt bei Forstarbeiten von Baum getroffen

Der Mann war am Mittwoch alleine mit Holzarbeiten im Wald beschäftigt. In unwegsamem Gelände zog er Baumstämme mit einer Seilwinde heraus. Plötzlich stieß ein Stamm gegen einen Felsen und schleuderte Richtung Landwirt. Der 66-Jährige wurde am linken Unterschenkel getroffen und schwer verletzt.