ÖSV-Adler muss wohl schon wieder unters Messer

Pinkelnig sucht Vorentscheidung

Für Pinkelnig geht es nach ihrem nächsten Sieg und einem zweiten Platz in Hinzenbach um eine Vorentscheidung im Gesamtweltcup, weil einige ihrer schärfsten Rivalinnen fehlen werden. „Der Heim-Weltcup in Hinzenbach hätte für mich gar nicht besser laufen können. Diesen Schwung nehme ich jetzt nach Rasnov mit“, betonte die Vorarlbergerin. Die WM-Aufgebote wird der ÖSV anschließend an die Bewerbe Anfang nächster Woche bekanntgeben.