Massive IT-Panne lähmt AUA-Mutterkonzern Lufthansa

Tausende Passagiere mussten am Mittwoch wegen einer globalen IT-Panne bei der Lufthansa und ihren Tochter-Airlines wie Austrian Airlines (AUA) Verspätungen und Flugausfälle hinnehmen. Seit der Früh waren die Computersysteme unter anderem für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin. In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen Frankfurt kam ein Krisenstab zusammen, Landungen wurden ausgesetzt. Ursache der Probleme dürfte ein Netzausfall bei der Deutschen Telekom sein.