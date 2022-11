AUA-Mutter Lufthansa sucht 20.000 neue Mitarbeiter

„Wir zeigen deutlich: Die Lufthansa Group blickt voller Ambitionen in die Zukunft“, sagte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann am Montag zum Start einer Kampagne, mit der der Konzern um neue Kräfte wirbt. „Um an der Spitze der Branche zu stehen, brauchen wir engagierte und motivierte Mitarbeitende für vielfältige Aufgaben und Herausforderungen“, so Niggemann weiter.