Kein Fass ohne Boden für Markus Wiesinger

Einzigartige Stücke

Das Besondere an den Stücken ist ihre Einzigartigkeit und die daraus resultierende Unverwechselbarkeit – durch die jahrelange Lagerung des Rotweins in den Fässern haben sich die unterschiedlichsten Farbtöne, von Rosa bis Magenta, ins Eichen- oder Akazienholz gefressen. „Feine Nasen können sogar noch den Duft des Rotweins erahnen“, meint Wiesinger, der seinem Kunsthandwerk seit 2016 nachgeht. Freilich haben die Unikate ihren Preis, aber: „Bis etwa ein Schneidbrett fertig ist, sind an die 20 Arbeitsschritte notwendig. Es schaut zwar alles recht einfach aus, aber da steckt viel mehr Aufwand dahinter, als man auf den ersten Blick vermutet.“