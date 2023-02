Parallel-Teambewerb in Meribel ab 12.15 Uhr LIVE

Zugabe am Mittwoch

Auf der sonstigen Männer-Trainingspiste Stade Emile Allais, in Courchevel 1850, wird rigoros selektiert, nur die 16 schnellsten Läuferinnen und Läufer dürfen am Mittwoch (12.00 Uhr) im Einzel antreten. An dieser Hürde scheiterten vor zwei Jahren in Cortina mit Ausnahme des späteren sechstplatzierten Fabio Gstrein sämtliche anderen Österreicher im Männerfeld, während Liensberger brillierte und später ex aequo mit Marta Bassino die Goldmedaille feierte.