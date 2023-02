„Die Bronzemedaille wäre für alle drinnen gewesen“

Zu den Gründen, warum er in Frankreich nicht in den WM-Flow wie 2021 in Cortina d‘Ampezzo gekommen sei, konnte er keine Angaben machen. „Es wollte halt nicht gehen. Das direkt nach dem Rennen zu analysieren, ist ein bisschen schwer. Du musst da fehlerfrei runterfahren und voll am Limit. Der ‘Odi‘ hat das geschafft, andere halt nicht so - wie ich.“