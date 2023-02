Neue Union-Berlin-Ziele: „Wahnsinn geht weiter“

Topteams nicht in Form

Bei den Bayern zeigte man sich nach den Turbulenzen durch die Causa Neuer sehr zufrieden mit dem 3:0-Heimsieg gegen den VfL Bochum. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann verteidigte pflichtgemäß die Liga-Führung und geht mit einem Motivationsschub in den Champions-League-Kracher am Dienstag (21.00 Uhr/live sportkrone.at) gegen Paris Saint-Germain. „Ich hoffe, dass der Reiz des Wettbewerbs und der Reiz des Duells die Frische in den Kopf bringen“, sagte Nagelsmann, der aber auch meinte, eine Leistung wie gegen Bochum werde gegen PSG nicht reichen.