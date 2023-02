Prinzenpaar feierte endlich seinen großen Auftritt

Faschingsumzug am kommenden Sonntag

Wer Nicola I. und Christoph I. am Samstagabend noch nicht gesehen hat, der hat noch einmal die Chance dazu. Und zwar am Sonntag, 19. Februar 2023, beim legendären Faschingsumzug in Zell am Ziller. Der Startschuss fällt um 13 Uhr beim Parkplatz Zellbergeben. Anschließend wird erneut im Zellerhof Dorfstadl gefeiert. HOI HOI!