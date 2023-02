Zeller Eisbären bejubeln Staatsmeisterschaft

Wie aus einem Drehbuch

Auf der Gegenseite verschusselte Auer die Scheibe vor dem Tor. So genossen die insgesamt 1025 Zuschauer - Rekord in dieser Spielzeit für die Juniors - eine mitreißende Partie, der nur die Tore fehlten. Das änderte sich schnell Schlussdrittel, eines, das von Alfred Hitchcock selbst stammen könnte: Widen eröffnete nach nur wenigen Sekunden die Aufholjagd der Bergstädter, es war erneut der Schwede, der mit einem satten Schuss auf 2:0 stellte. 33 Sekunden vor Schluss zimmerte Wilenius den Puck an Wolf vorbei hinein ins Glück zum 3:0 - Overtime. In der vierten Minute der Verlängerung versetzte Artner alle Balu-Gelben in völlige Ekstase und schoss die Zeller zum ersten Titel seit 18 Jahren.